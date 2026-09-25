Готовил удар по подразделению дронов: СБУ задержала "крота" ФСБ в рядах ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агента российской спецслужбы, который корректировал вражеский огонь по собственному ремонтному батальону в Харьковской области. Предатель передал оккупантам координаты объекта и планировал сбежать под предлогом поездки в госпиталь непосредственно перед обстрелом.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Какие подробности известны по делу?

Задержанным оказался мобилизованный военнослужащий, занимавший должность мастера-электрика по ремонту беспилотных комплексов. Фигурант собирал для кураторов данные о пунктах дислокации своего соединения и смежных подразделений защитников Харьковщины.

Предателя завербовали еще до призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Для привлечения мужчины к сотрудничеству российская спецслужба задействовала его родственницу, проживающую в России.

СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ: смотрите видео

Попытка скорректировать удар по рембату

Следствие установило, что агент пытался направить российскую атаку ракетными снарядами на ремонтный батальон, где восстанавливают украинские беспилотные авиакомплексы. Чтобы спасти свою жизнь, он спланировал выезд с территории воинской части под предлогом посещения больницы.

Сотрудники СБУ раскрыли планируемое преступление и задержали российского "крота" в служебном автомобиле непосредственно во время выезда с объекта. Параллельно военная контрразведка провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских защитников.

Пожизненное заключение за государственную измену

В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанного пять смартфонов, которые тот поочередно использовал для зашифрованной связи с российским куратором.

В настоящее время следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Задержанный находится под стражей без права освобождения под залог, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно контрразведка СБУ также предотвратила покушение на российского оппозиционера и ветерана войны в Киеве. Правоохранители задержали агентку российских спецслужб, которая готовила вооруженную засаду возле спортклуба. Целью был россиянин, который с 2022 года воюет на стороне Украины, а сейчас возглавляет общественную организацию и работает тренером по кикбоксингу.