Охранник университета оказался агентом ГРУ: СБУ задержала корректировщика ударов по Киеву

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который помогал России эффективнее проводить воздушные атаки по Киеву и Донецкой области. Им оказался охранник одного из столичных ЗВО.

Мужчину завербовали через сестру, которая проживает на территории России. Об этом сообщила СБУ.

Что известно о корректировщике российских ударов?

Охранник через родственницу, которая выполняла роль "связной", передавал координаты объектов критической инфраструктуры для ГРУ.

Злоумышленник отслеживал последствия российских ударов для корректировки повторных обстрелов города. Его основной задачей было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева. Следствие установило, что агент активно объезжал город и отслеживал последствия российских атак. Далее он обозначал их геолокацию на гугл-картах и фотографировал поврежденные объекты.

Также Служба безопасности установила, что агент собирал данные о расположении боевых позиций украинских военных в Донецкой области. Для этого преступник расспрашивал знакомых об украинских защитниках на разных направлениях восточного фронта. СБУ задержала корректировщика в собственном доме в Киевской области. Во время обыска у него нашли смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене во время военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

