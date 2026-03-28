Помогал врагу наводить удары: СБУ задержала под Покровском агента ГРУ
- СБУ задержала агента российской военной разведки, который корректировал воздушные атаки врага на Покровском направлении.
- Задержанный житель Доброполья собирал данные о позициях ВСУ и передавал их российскому ГРУ.
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который корректировал воздушные атаки врага по Силам обороны на Покровском направлении.
Об этом сообщили в СБУ.
Как злоумышленник "сливал" координаты?
По словам правоохранителей, основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы россиян.
После получения координат оккупанты планировали осуществить по ним прицельные удары, в частности полуторатонными управляемыми авиабомбами.
Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения, заблаговременно разоблачили агента и задержали его после проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских войск,
– говорится в заявлении.
Как установило расследование, наведением КАБов занимался завербованный россиянами безработный житель Доброполья. В поле зрения российского ГРУ он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах телеграмм-каналов.
После агент объезжал Покровскую агломерацию и проводил доразведку, чтобы сделать фото военных объектов и обозначить геолокации на гугл-картах. Для координации действий злоумышленник также находился на постоянной связи с куратором от российского ГРУ.
Во время обысков у задержанного изъяли телефон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом с помощью мессенджера.
Следователи СБУ уже сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Правоохранители разоблачают предателей: последние новости
На днях СБУ ликвидировала киллера ГРУ России и задержала его сообщников, которые готовили резонансные убийства в Украине. Среди целей был советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину.
Для совершения убийств злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения военных и публичных лиц. Полученные данные они затем присылали руководителю группы.
СБУ разоблачила агента, который работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси. Тот собирал информацию о дислокации украинских сил. Его задержали на Харьковщине.