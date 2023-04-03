СБУ задержала российского агента-антисемита на Закарпатье: призывал убивать евреев

СБУ задержала российского агента-антисемита. Мужчина угрожал главе еврейской общины Закарпатья.

В СБУ отметили, что следователям удалось предотвратить попытки российских спецслужб дестабилизировать внутриполитическую обстановку на Западе Украины. Жителя Закарпатья, который по указанию агрессора искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе, задержали в ходе спецоперации.

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В Закарпатье задержали вражеского агента-антисемита

В декабре прошлого года житель Закарпатья скрыто нанес на фасадах построек в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев. Кроме того, злоумышленник направил лидеру еврейской общины "авторскую" псевдонаучную работу, в которой он обосновал свою ненависть к этой национальности.

СБУ задержала российского агента: видео

Следователи установили, что до 2014 года злоумышленник временно проживал на территории Северной Осетии. Сотрудники Службы безопасности Украины подробно изучают его связи с российскими спецслужбами. Во время обыска в помещении вражеского агента обнаружили:

компьютерную технику с поличным,

прокремлевскую литературу, где российские авторы восхваляют свои спецслужбы,

запятнанную краской одежду, в которой злоумышленник находился во время нанесения антисемитских надписей на постройках.

На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении за "разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Смотрите фото обыска квартиры задержанного / Фото СБУ

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