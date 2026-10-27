Устанавливал "маячки" на бензовозах: в Одессе задержали предателя, который "охотился" на нефтебазы

В Одессе СБУ задержала российского агента, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. Злоумышленник прикрепил устройства к двум бензовозам, чтобы противник мог определить координаты южных нефтебаз.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Благодаря упреждающим действиям сотрудники спецслужбы своевременно обнаружили шпионские устройства, демонтировали их и задержали фигуранта. В случае получения координат оккупанты планировали нанести по топливным хранилищам массированные ракетно-дроновые удары.

Что известно о деятельности корректировщика

Вражеские задачи выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов, который подрабатывал грузчиком в почтовом отделении.

После отчисления за академическую неуспеваемость молодой человек искал легкие заработки в телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала фигурант фиксировал последствия атак по Одессе, а для конспирации постоянно менял способы передвижения по городу.

Впоследствии куратор из России поручил ему выявить украинские нефтебазы для корректировки ударов реактивными дронами и ракетами. Следуя инструкциям врага, агент приобрел GPS-трекеры с удаленным доступом, настроил их и прикрепил к военному топливозаправщику и гражданскому бензовозу.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами преступной деятельности, а следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении в государственной измене.

Ранее правоохранители задержали 18-летнего одессита, который и готовил теракт в Киеве. Кроме того, в Одессе разоблачили торговую представительницу, которая и наносила удары по порту.