В Херсонской области поймали боевика России, который стрелял в мирное население

Служба безопасности и спецназовцы ВСУ установили местонахождение и задержали боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины в составе русской армии.

В Херсонской области задержан боевик террористической организации "ДНР"

Террорист издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей. Его задержали в Херсонской области.

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В настоящее время ему уже доложено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, задержан житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии получил "паспорт" местной оккупационной администрации.

В начале полномасштабного вторжения предателя "распределили" в 3 стрелковый взвод 1 роты 5 батальона 109 полка "народной милиции "днр". Там он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении.

Боевик России, стрелявший в мирное население Херсонщины / Фото СБУ

Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.

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