В Херсонской области поймали боевика России, который стрелял в мирное население
Источник:СБУ
Служба безопасности и спецназовцы ВСУ установили местонахождение и задержали боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины в составе русской армии.
В Херсонской области задержан боевик террористической организации "ДНР"
Террорист издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей. Его задержали в Херсонской области.
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В настоящее время ему уже доложено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, задержан житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии получил "паспорт" местной оккупационной администрации.
В начале полномасштабного вторжения предателя "распределили" в 3 стрелковый взвод 1 роты 5 батальона 109 полка "народной милиции "днр". Там он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении.
Боевик России, стрелявший в мирное население Херсонщины / Фото СБУ
Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.
Дела СБУ: последние новости
- Служба безопасности Украины собрала доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил". Это позволило суду посадить его за решетку. Теперь российский злоумышленник проведет за решеткой 12 лет.
- СБУ сообщила о подозрении россиянину, готовившему государственный переворот в Украине. Он планировал использовать общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях страны.
- Ведомство установило личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск России. Он активно участвует в боевых действиях против ВСУ на востоке Украины. Российскому генералу сообщили о подозрении.
- Кроме того, СБУ сообщила о подозрении так называемому главе "министерства здравоохранения" Крыма. Он сменил медицинскую систему полуострова под военные нужды российских оккупантов.
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