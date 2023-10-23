"Закрывал глаза" в нарушение за взятки: СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета

Служба безопасности 23 октября задержала одного из чиновников Антимонопольного комитета. По предварительным данным, этот мужчина путем незаконного обогащения "закрывал глаза" на нарушения у компаний.

В настоящее время этот чиновник находится под стражей. Кроме того, продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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СБУ задержали чиновника Антимонопольного комитета

Правоохранители рассказали, что киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета. В частности, во время проведения комплексных мероприятий в Киеве был задержан чиновник, который внедрил механизм получения денег от предпринимателей.

Он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы "закрыть глаза" на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не применять в отношении их административные санкции, – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, этот госслужащий "обложил данью" одну из местных компаний, занимающуюся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки помещений. За неналожение штрафов о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции на монополистов чиновник обещал "решить вопрос" за уплату 8 тысяч долларов США.

СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета "на горячем" / Фото СБУ

В конце концов, сотрудники СБУ задержали "на горячем" во время передачи ему одного из денежных "траншей", а другой – задокументировали. Пока чиновнику сообщили о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Когда дело чиновника докажут в суде, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В полиции Киевской области добавили, что, кроме того, что злоумышленнику уже избрали меру пресечения, он также получил возможность внести альтернативную заставу. Ее размер составляет 402 600 гривен.