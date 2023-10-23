Наразі цей чиновник перебуває під вартою. Крім того, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Цікаво СБУ передала до суду справу Паші "Мерседеса": йому світить до 8 років у в'язниці

СБУ затримали чиновника Антимонопольного комітету

Правоохоронці розповіли, що кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету. Зокрема, під час проведення комплексних заходів у Києві затримали посадовця, який впровадив механізм отримання грошей від підприємців.

Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб "заплющити очі" на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій, – мовиться у дописі СБУ.

Крім того, цей держслужбовець "обклав даниною" одну з місцевих компаній, що займається гуртовою торгівлею хімічними засобами й технікою для очищення приміщень. За не накладання штрафів про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на монополістів посадовець обіцяв "розв'язати питання" за сплату 8 тисяч доларів США.

СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету "на гарячому" / Фото СБУ

Зрештою співробітники СБУ затримали "на гарячому" під час передачі йому одного з грошових "траншів", а інший – задокументували. Наразі чиновнику повідомили про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Коли справу чиновника доведуть у суді, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У поліції Київщини додали, що, окрім того, що зловмиснику вже обрали запобіжний захід, він також отримав можливість внести альтернативну заставу. Її розмір становить 402 600 гривень.