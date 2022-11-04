Вывозил в Россию украинское зерно: СБУ задержала депутата-предателя на Харьковщине

В Украине продолжают разоблачать предателей. Так, СБУ нашла еще одного вражеского приспешника в освобожденных районах Харьковской области.

Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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СБУ задержала депутата-изменника

В ходе захвата части Харьковской области депутат одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.

Для этого он перерегистрировал агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России.

К тому же, основную часть собранного урожая предатель должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории России.

Кроме того, депутат предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации района депутат остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.



Депутата задержали сотрудники СБУ / фото Служба безопасности Украины

Что угрожает предателю

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Депутаты-предатели в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила на государственной измене депутата одного из местных советов в Херсонской области. Его завербовала российская ФСБ.

Также Служба безопасности Украины разоблачила депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" и еще 2-х коллаборантов. Они "сдавали" участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.

Кстати, на последнем заседании политсовета партии "Слуга Народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев начал работать с оккупантами и стал главой "правления" Херсонщины по вопросам сельского хозяйства. Впрочем, изменник был застрелен 28 августа в селе Железный Порт.

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