Российские агенты планировали теракт в Ровно: СБУ задержала злоумышленников

В Ровно правоохранители и Служба безопасности Украины предотвратили теракт возле райуправления полиции. Так, задержаны два агента России, которые планировали взорвать помещение управления Национальной полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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В отделении полиции в Ровно планировали теракт

СБУ предотвратила теракт в центре Ровно. Так, удалось задержать двух агентов российской спецслужбы, которые готовили взрыв вблизи районного управления полиции.

По материалам дела, фигуранты должны были оставить возле админздания правоохранительного органа замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство. Согласно плану вражеских агентов, подрыв должны были осуществить с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к взрывчатке.