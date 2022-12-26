Поймали предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевщины

Россияне во время оккупации территорий искали активистов, волонтеров и военных. Коллаборант из Киевщины помогал оккупантам искать людей, которые могли сопротивляться.

Об этом рассказали 26 декабря в Службе безопасности Украины. Предателя нашли во время контрдиверсионных мер на севере Киевской области.

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Колаборантом оказался житель поселка Глебовка. Он работал с россиянами во время захвата Вышгородского района.

Помогал похищать бывших бойцов АТО

По информации СБУ, предатель предоставлял россиянам адреса местных жителей, которые потенциально могли сопротивляться. Среди тех, кого искали враги, были бывшие участники антитеррористической операции.

За его "наводкой" захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого пострадавших пытали и принудительно вывозили в Россию, – рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Лично терроризировал людей

СБУ установила, что коллаборант лично участвовал в рейдах оккупантов на территории района. Во время одного из них мужчина вместе с врагом ворвался в частный дом местного жителя, чтобы похитить его. Коллаборант совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего.

Кроме этого, предатель обворовывал дома людей для якобы материально-технического обеспечения оккупантов. Таким образом, он даже "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.

За такую "работу" российские убийцы обещали для коллаборанта свободное передвижение по временно захваченной территории Киевщины. В СБУ отметили, что мужчина даже обозначил собственные знаки различия подразделений российских оккупантов.

Что нашли во время обысков

Когда украинские защитники освободили Киевскую область, предатель пытался скрываться. Однако СБУ нашла его и задержала.

Во время обысков в доме коллаборанта обнаружили продукты, которые изготовили в России и мобильные телефоны с контактами врага. Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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