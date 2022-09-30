СБУ задержала предателя, который угрожал убийством руководителю Луганщины Гайдаю
Источник:СБУ
Мужчина отправлял главе Луганской ВГА анонимные электронные письма с угрозами. Делал он это по собственной инициативе.
В частности, он угрожал главе области физической расправой, если тот не прекратит работу по организации защиты Луганской области от оккупантов. Колаборанту уже сообщили о подозрении.
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Что известно о предателе Украины
Как установили в СБУ, преступником оказался 46-летний житель Рубежного, работавший на рубежанском химзаводе "Заря". Мужчина не только угрожал руководителю Луганской области, но и пошел на сотрудничество с Россиянами.
Так, с двумя представителями Российских оккупационных войск он установил связь в конце февраля 2022 года. А в начале полномасштабного вторжения России помогал оккупантам не только захватить свой родной город, но и соседний Северодонецк.
Для этого он передавал врагу подробную информацию о:
- дислокации и перемещении военной техники Сил обороны Украины,
- дислокации и перемещении личного состава украинских войск,
- численности украинских войск,
- расположении фортификационных сооружений в окрестностях этих населённых пунктов.
Для передачи данных он производил фото- и видеофиксацию, а собранный материал отправлял "связным" с подробным описанием через закрытые каналы связи. Эти материалы помогали осуществлять более точные удары по позициям сил обороны Украины, что обеспечивало врагу тактическое преимущество в боях.
Правоохранители задержали предателя Украины еще весной. После этого потребовалось время для экспертиз, по результатам которых мужчине объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
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