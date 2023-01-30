"Но переживаю, что родные близко живут": поймали корректировщика ударов по Харькову

Сотрудники СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову. Мужчина собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.

Впечатляет, но предателем оказался местный житель, чьи родные живут неподалеку от мест, по которым били оккупанты.

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Полученные сведения мужчина передавал российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте телеграмм. В распоряжении СБУ оказалась переписка предателя с врагом. В ней харьковчанин выпрашивает денег у кафиров, ссылаясь на то, что у него "все грустно". И обещает "все узнать". В качестве "информационного аванса" предатель сообщил нанимателю о том, что знает место, где базируются украинские военнослужащие.

Единственное переживаю, там очень близко живут родные. Я сообщу, могу сделать фото,

– уточнил вражеский агент.

Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.



Переписка предателя с врагом / Фото СБУ

Предателя задержали

Сотрудники СБУ задержали российского агента у городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора. Пока ему сообщили о подозрении по статье 114-2 о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Ранее следователи Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере разоблачили и задержали подполковника СБУ. Его обвиняют в государственной измене. По данным следствия, правоохранитель тайно собирал важную информацию, составляющую государственную тайну.