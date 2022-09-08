СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве: предателем оказался пенсионер

Николаев обстреливают чуть ли не каждый день. Впечатляет, что корректировать огонь помогают сами жители города. 8 сентября СБУ и Генпрокуратура сообщили о задержании такого преступника.

По данным следствия, предателем оказался николаевский пенсионер. Его задержали и объявили о подозрении.

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Что известно о корректировщике

Местного 62-летнего мужчину оккупантам даже не пришлось вербовать. Он сам пожелал помогать врагу по идеологическим мотивам. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозреваемый не воспринимал государственную власть в Украине и исповедовал пророссийскую идею.

Через мессенджеры и социальные сети пенсионер передавал врагу данные про:

количественный состав военных формирований ВСУ;

расположение военнослужащих и военных формирований ВСУ;

перемещение военной техники и средств поражения на территории Николаевской области.

По данным следствия, эту информацию он посылал с координатами и подробным описанием.

Следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению еще продолжаются.

Доказательства преступления жителя Николаева / Фото СБУ

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По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.

СБУ задержала жителя Сумской области, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.

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