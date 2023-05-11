Навел вражескую ракету прямо на многоэтажку в Николаеве: СБУ задержала корректировщика

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали еще одного корректировщика российских воздушных атак. Мужчина цинично сливал ценные данные оккупантам и наводил огонь на многоэтажки в Николаеве.

Как отметили в СБУ, именно по наводке мужчины оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

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Тогда в результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Корректировщиком оказался местный

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе 2022 года. В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из телеграм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии.

Переписка предателя с врагом / Фото СБУ



Подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения сил обороны на территории региона. Кроме того:

злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники;

он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.

За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тысяч гривен. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту. Во время обыска в его квартире был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором,

– отметили в СБУ.

Какое наказание светит злоумышленнику

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Добавим, что еще в январе 2023 СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на Западе Украины. Агента ФСБ задержали в Тернопольской области.