СБУ задержала кума Медведчука: депутат занимался рэкетом в Закарпатье

В ходе спецоперации СБУ в Закарпатье удалось задержать действующего депутата облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ. Он стоял во главе группировки, которая терроризировала жителей западной границы Украины.

Банда запугивала людей и "вешала" на них придуманные долги. Если платить отказывались – бандиты угрожали потерпевшим насилием и конфискацией частного имущества, информирует 24 Канал.

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Детали дела

Организатором преступной группировки оказался Иван Чубирко – давний соратник и кум Виктора Медведчука. Добавим, что он муж сестры Оксаны Марченко. В свое время "звездный кум" назначил Чубирко руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ

В марте 2022 года Чубирко планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, которого к тому времени уже лишили депутатского мандата. Однако не сложилось.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение,

– говорится в сообщении СБУ.

Депутат вместе со своей "правой рукой" – еще одним криминальным авторитетом – требовали от местного предпринимателя 135 тыс. долларов вымышленного долга. Взыскать средства хотели как плату за использование их авторитета при осуществлении операций с недвижимостью.

Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у мужчины автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы "долга".

Кума Медведчука задержали / Фото СБУ

Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем": предприниматель как раз передавал им первую часть "долга" в размере 20 тыс. долларов.

Обвиняемым предстоит выдвинуть подозрение по двум статьям. Им может грозить до 12 лет лишения свободы и конфискации имущества.

Похожий случай в Винницкой области

Недавно Служба безопасности Украины разоблачила криминального авторитета Винницкой области по прозвищу "Комар". Более десяти лет он с приспешниками терроризировали местное население – также приписывали людям вымышленные долги и требовали денег.

Схема такая же, как и в случае с Чубирко, за отказ платить "долг", людям угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.

Задержан бандиты при передаче части средств от местного предпринимателя.