СБУ задержала 8 человек за срыв мобилизации: один из злоумышленников напал с ножом на работников ТЦК

СБУ разоблачила восьмерых злоумышленников, которые пытались препятствовать мобилизационным мероприятиям в разных регионах страны. Задержанные распространяли фейковую информацию о военнослужащих и призывали уклоняться от призыва.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Один из фигурантов напал с ножом на представителей ТЦК.

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Как фигуранты срывали мобилизацию

СБУ обнаружила еще восемь человек, которые пытались сорвать мобилизацию в Украине. Фигуранты призывали уклоняться от военной службы и распространяли ложную информацию об украинских военных.

Среди задержанных – житель Киева, который напал с ножом на работников ТЦК при попытке вручения повестки призывнику.

Благодаря оперативным действиям военных и полиции нападавшего удалось своевременно задержать.

Где задержали других нарушителей:

в Киеве задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы;

задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы; в Полтавской области подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК;

подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК; в Черкасской области разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.

разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона. в Ровно подозрение получила владелица закрытой группы в вайбере, которая ежедневно "постила" геолокации украинских военнослужащих, в том числе представителей ТЦК.

СБУ задержала лиц, которые пытались сорвать мобилизацию / Фото Службы безопасности Украины

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

за угрозу убийством.

Всем злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.