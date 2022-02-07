СБУ задержала лидеров банды, которые поставляли оружие криминалитету

7 февраля 2022 , 11:09
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Источник:

СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Винницкой области мощную преступную группировку. Она занималась сбытом орудия и боеприпасов.

В ведомстве отметили, что продолжают системную борьбу с организованной преступностью, представляющей угрозу государственной безопасности Украины.

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Правоохранители задержали лидеров банды

Спецслужба задержала лидеров вооруженной банды при попытке сбыта арсенала боевых средств поражения. У злоумышленников изъяли автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты.

По информации следствия, в состав группировки входило несколько человек. В частности, среди них были и те, кого раньше уже привлекали к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Правоохранители выяснили, что члены банды снабжали огнестрельным оружием и боеприпасами других представителей криминальных кругов.

У злоумышленников провели обыски

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили множество доказательств их деятельности:

  • 2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами,
  • 3 гранаты Ф-1 и РГН,
  • 8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган,
  • почти 300 патронов к стрелковому оружию,
  • средства связи,
  • деньги, полученные преступным путём.

Изъятые средства поражения уже направили на экспертизу.

Задержанным избрали меру пресечения

Участникам банды уже объявили о подозрении по двум статьям:

  • совершение преступления группой людей,
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Впоследствии суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание лидеров преступной группировки проводилось с привлечением бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

В ведомстве добавили, что продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, в частности, источников поступления оружия к участникам банды.

Спецслужба задержала банду, поставлявшую оружие криминалитету: фото СБУ

 

 

 

СБУ предотвратила сбыт арсенала автоматов и боевых гранат: смотрите видео

 

 

 

 

 

Автор: Наталія Пристанська