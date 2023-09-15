Подозревают в государственной измене: СБУ пришла с обысками к Нестору Шуфричу
СБУ утром 15 сентября пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. Его, вероятно, подозревают в государственной измене.
Источники 24 Канала в СБУ сообщают, что следственные действия еще продолжаются и Шуфрич не задержан (ранее ряд СМИ сообщил о его задержании). Впрочем, следует дождаться официального подтверждения от Службы безопасности.
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Что известно об обысках
По предварительной информации, визит к нардепу касается дела в отношении российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.
Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине. Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк задерживал в прошлом году.
Очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство – искусственное образование. Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу.
Ждем деталей от СБУ.
Последние новости о Несторе Шуфриче
- 10 июля в Верховной Раде предложили отозвать Шуфрича с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова. Такое предложение вынесли члены фракции "Европейская солидарность". Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде под номером 9469, о чем сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
- В марте 2023 года Bihus.Info выложили большой материал о том, что, в отличие от Медведчука, Шуфрич не только на свободе – у него до сих пор официально много земли. Семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конче-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, свыше гектара – собственность на четверть миллиона гривен только в Козине.
- В январе 2023 года Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины. Это произошло после скандала с тем, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич сохранили свои места в составе НОК после выборов нового президента олимпийского комитета.