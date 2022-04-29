СБУ задержала помощницу боевиков и россиян, которые хотели захватить Южноукраинскую АЭС
29 апреля 2022 , 14:53Читати новину українською
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ задержали российских военных, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС. Также поймали бывшую помощницу террориста Захарченко.
Помощница главарей боевиков отвечала за их медийную раскрутку и готовила фейковые сюжеты для российских СМИ. Задержали ее в Днепропетровской области.
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Трое россиян, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС, скрывались в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска.
Другие задержания
- Подозрение в госизмене объявили двум коллаборантам, которых российские войска назначили так называемыми "главами" Херсонской областной и городской администраций.
- В Луганской области на государственной измене разоблачили главу суда во временно оккупированном Новоайдарске.
- В Киевской области установили еще ряд оккупантов из 15 бригады центрального военного округа России. Они совершали зверства в Богдановке.
СБУ обнаружила скрытый склад танковых запчастей
Склад был найден в Харькове. Его собрал 61-летний местный житель. В СБУ отметили, что 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике предназначались для российских оккупантов, они стоили около 1,5 миллиона долларов.
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