Бывший СБУшник призвал коллег дезертировать из Киева и угрожал "слить" их данные россиянам

СБУ задержала бывшего сотрудника Службы, который призвал украинских защитников к дезертирству. В случае отказа от "сотрудничества", угрожал "слить" их данные россиянам.

В ведомстве заявили, что накануне полномасштабного вторжения бывший сотрудник СБУ уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. Его удалось задержать при попытке пересечь украинскую границу.

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Призвал коллег к дезертирству

Бывший СБУшник начал звонить своим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, зато он обещал, что с ними "все будет хорошо". Однако после отказа в сотрудничестве с оккупантами угрожал "слить" персональные данные россиянам.

Экс-работник спецслужбы проводил подрывную деятельность в пользу страны агрессора и на другом уровне. Он пытался передать сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Чтобы этого добиться, он пытался выспросить информацию у бывших коллег.

Злоумышленника удалось задержать, когда тот пересек государственную границу Украины.

Против бывшего СБУшника открыли уголовные производства по статьям в государственной измене и дезертирство. Пока злоумышленника держат под стражей, следствие продолжается.

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