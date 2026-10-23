Направил ракеты на более чем 100 операторов дронов: СБУ разоблачила российского "крота" в рядах ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ в рядах Вооруженных сил Украины в Киевской области. Предатель навел российскую ракетную атаку на свое подразделение, но, к счастью, оттуда своевременно эвакуировали более 100 операторов дронов.

Согласно данным Службы безопасности Украины, разоблачен мобилизованный уроженец Житомирской области, которого российская спецслужба завербовала еще до его призыва на военную службу.

Что известно о деятельности предателя

Сначала агент выполнял задания по отслеживанию объектов топливно-энергетического комплекса на севере Украины. Впоследствии кураторы поручили ему мобилизоваться в ряды украинской армии для сбора разведданных внутри Вооруженных сил Украины.

Во время прохождения курсов операторов беспилотников фигурант собирал персональные данные командования и личного состава учебного центра. Враг обещал ему эвакуацию в Россию и выдачу российского паспорта.

После самовольного оставления воинской части предатель переместился в Киевскую область. На территории столичного региона он отслеживал для вражеских спецслужб расположение военных логистических центров, по которым готовились ракетно-авиационные удары.

Контрразведчики СБУ зафиксировали преступные действия фигуранта и задержали его вблизи одного из критически важных военных складов в Киевской области. Во время задержания у злоумышленника изъяли смартфон с доказательствами переписки с кураторами.

В настоящее время следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по статье о государственной измене в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители задержали представителя России в Киеве, который готовил покушение и корректировал удары по инфраструктуре. Несколько ранее сообщалось о задержание предательницы в Днепропетровской области, которая передавала россиянам координаты оборонных предприятий.