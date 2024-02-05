Ожидал захвата Львова и соседних регионов: СБУ задержала чиновника Верховного Суда Украины

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал полной оккупации Украины.

Чиновник систематически оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию Украины. В распоряжении СБУ есть записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в частности, Одесскую и Херсонскую области.

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Во время общения со своим подчиненным чиновник превозносил наемных бойцов российской частной военной компании "Вагнера" и поддерживал их участие в войне против Украины.

СБУ указала на его идеи провести новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и других регионов. Фигурант выражал надежды на скорую оккупацию Украины и установление на ее территории кремлевского режима.

Лингвистическая экспертиза подтвердила подрывную деятельность чиновника в пользу страны-агрессора. Во время обысков обнаружена техника и материалы, подтверждающие его антиукраинские взгляды.

Найденные во время обыска вещи / Фото СБУ

Во время обысков было обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий;

почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

специальное техническое средство незаконной слежки;

прокремлевскую литературу.

Фигуранту сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

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