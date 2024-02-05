Ожидал захвата Львова и соседних регионов: СБУ задержала чиновника Верховного Суда Украины
Источник:Служба безопасности Украины
В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал полной оккупации Украины.
Чиновник систематически оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию Украины. В распоряжении СБУ есть записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в частности, Одесскую и Херсонскую области.
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СБУ разоблачила предателя
Во время общения со своим подчиненным чиновник превозносил наемных бойцов российской частной военной компании "Вагнера" и поддерживал их участие в войне против Украины.
СБУ указала на его идеи провести новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и других регионов. Фигурант выражал надежды на скорую оккупацию Украины и установление на ее территории кремлевского режима.
Лингвистическая экспертиза подтвердила подрывную деятельность чиновника в пользу страны-агрессора. Во время обысков обнаружена техника и материалы, подтверждающие его антиукраинские взгляды.
Найденные во время обыска вещи / Фото СБУ
Во время обысков было обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
Фигуранту сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
СБУ разоблачает предателей: последние новости
- Контрразведка СБУ нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. Во время специальной операции были задержаны 5 российских агентов, которые работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом пресс-служба ведомства заявила 5 февраля.
- 31 января 2023 года задержала агента Федеральной службы безопасности России. Задержанный собирал информацию о местах дислокации украинских военных и их вооружении. Он также пытался создать сеть информаторов для сбора данных в пользу оккупантов.
- Днем ранее был обнаружен другой агент ФСБ в Киеве. Он шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод. Кроме этого, он пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.