Готовили теракт: в Днепре российские агенты заложили взрывчатку на железнодорожной станции

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агентов российских спецслужб, которые пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре.

К счастью, теракта на станции Укрзализныци в Днепре удалось предотвратить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

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Что известно о подготовке к теракту

Согласно обнародованной информации, наркозависимые 36-летний мужчина и 23-летняя женщина, которые жили в гражданском браке, по указанию российских спецслужб изготовили самодельное взрывное устройство в собственном доме. Их действия координировал куратор, который обещал денежное вознаграждение.

Они заложили взрывчатку на пути 8 января 2025 года, где стояла цистерна с горючим.

К счастью, их удалось задержать, а взрывчатку, которые фигуранты планировали дистанционно активировать, нейтрализовать. Отмечается, что пара искала "деньги на дозу" в тематических телеграмм-каналах, где, по данным следствия, они попали в поле зрения российской фсб.

Для конспирации они приобрели компоненты для СВП через Интернет, а их доставку заказывали на разные адреса. За сотрудничество с российской спецслужбой агенты надеялись получить денежные переводы из России, но вместо этого получили подозрение от следователей Службы безопасности,

– говорится в сообщении.

Их действия квалифицировали по статье о законченном покушении на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас мужчина и женщина находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Во время обысков, как уточняют в Офисе Генерального прокурора, правоохранители изъяли средства детонации, компоненты взрывного устройства, мобильные телефоны и сим-карты.