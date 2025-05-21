Передавал секретную документацию: СБУ разоблачили "крота" ФСБ на оборонном заводе в Одесской области

Российский агент ФСБ шпионил под видом инженера и передавал врагу техническую документацию ВСУ. Фигуранту избрана мера пресечения.

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который пытался получить секретную техническую документацию украинских оборонных предприятий. Им оказался 47-летний житель Одесской области. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Устроился на завод для передачи данных

Агент работал инженером на одном из заводов, который выполняет государственный оборонный заказ. Он был завербован российской спецслужбой еще до трудоустройства. Получив доступ к предприятию, предатель пытался завладеть чертежами и технологическими схемами производства запчастей для новейшей колесной техники ВСУ.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, "крот" выполнял функции корректировщика: объезжал регион, фиксировал расположение украинских ПВО и радиолокационных станций. Далее передавал координаты врагу, чтобы помочь обойти систему обороны Одесской области.

По информации СБУ, во время обысков у злоумышленника изъято фото технической документации, которую он планировал передать агрессору, а также другие доказательства его незаконной деятельности.

Какая избрана мера пресечения

Фигуранту объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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