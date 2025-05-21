Контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який намагався здобути секретну технічну документацію українських оборонних підприємств. Ним виявився 47-річний мешканець Одещини. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Влаштувався на завод для передачі даних

Агент працював інженером на одному з заводів, який виконує державне оборонне замовлення. Він був завербований російською спецслужбою ще до працевлаштування. Отримавши доступ до підприємства, зрадник намагався заволодіти кресленнями та технологічними схемами виробництва запчастин для новітньої колісної техніки ЗСУ.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників,

– йдеться в повідомленні.

Крім цього, "кріт" виконував функції коригувальника: об'їжджав регіон, фіксував розташування українських ППО та радіолокаційних станцій. Далі передавав координати ворогу, щоб допомогти обійти систему оборони Одещини.

За інформацією СБУ, під час обшуків у зловмисника вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази його незаконної діяльності.

Який обрано запобіжний захід

Фігуранту оголошено підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що колишній одеський журналіст воює на боці російської армії проти України. Йдеться про Аліка Вєтрова, який не приховує свою участь у бойових діях і активно веде соціальні мережі. Там він публікує світлини з ворожою символікою.

Напередодні на Одещині засудили фельдшера "швидкої". Він коригував російські удари по регіону. Для виконання завдань спецслужб Росії, маскував шпигунство під роботу фельдшера.