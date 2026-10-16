Подвозил военных и передавал их координаты России: в Краматорске задержали таксиста

В Краматорске задержали 49-летнего таксиста, который, по данным следствия, передавал российской военной разведке координаты украинских военных объектов

Мужчина также должен был помочь врагу скорректировать удары по электроподстанциям, чтобы оставить прифронтовый город без света, отопления и водоснабжения, сообщили в СБУ.

Как таксист передавал данные россиянам?

По материалам следствия, в мае 2026 года к мужчине обратился российский военнослужащий. Установить контакт помог двоюродный брат жителя Краматорска. Из-за пророссийских взглядов мужчина согласился сотрудничать с врагом.

Работая таксистом, он подвозил украинских военных к штабам и ремонтным базам, а затем передавал куратору координаты соответствующих объектов в виде скриншотов карт. Также он проверял, есть ли на этих локациях бронеавтомобили и наземные роботизированные комплексы Сил обороны.

В общей сложности, по данным прокуратуры, подозреваемый передал российской стороне информацию о шести локациях.

Скриншоты переписки вражеского агента с заказчиками / Фото СБУ

Что планировал враг?

По информации СБУ, мужчина также объезжал город на собственном автомобиле под видом работы в такси и фиксировал расположение объектов, которые интересовали российскую разведку. Кроме того, он завуалированно расспрашивал клиентов о нужных врагу сведениях, притворяясь сторонником Украины.

По данным контрразведки, агент должен был помочь скорректировать удары по местам сосредоточения украинских военных и техники, а также по ключевым электроподстанциям Краматорска.

Сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства, когда он готовил к отправке новые координаты. В ходе обысков изъяли компьютерную технику и смартфон с доказательствами вероятного сотрудничества с российской военной разведкой.

Что грозит задержанному?

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев для сбора разведданных и корректировки атак. В частности, в Днепропетровской области правоохранители задержали 56-летнюю женщину, которая наводила удары по стратегическим предприятиям и докладывала о последствиях обстрелов.