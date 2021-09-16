СБУ задержала волонтеров из Беларуси: проводят беседы
Источник:"Белорусский дом в Украине"
Работники Службы безопасности Украины задержали 5 белорусов. С ними проводят беседы. Одна из задержанных – волонтер Елена Жаркевич, которая помогала своим землякам, которые оказались в Украине без документов и крыши над головой.
Отмечают, что Жаркевич накануне помогала с легализацией новоприбывшего белоруса, бывшего силовика.
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Что известно об экс-силовике
Мужчина был одним из первых, которые отказались бить протестующих и уволились после событий в августе 2020. После увольнения экс-силовик успел 3 раза получить "сутки" и попасть под уголовный срок.
Задержали 5 белорусов
Всего СБУ разговаривает с 5 гражданами Беларуси. В спецслужбе подчеркнули, что это не арест, а просто беседы. Однако в "Белорусском доме в Украине", говорят, что людям вроде бы дали выбор "сотрудничество или депортация". Соратники белорусов убеждают, что за ними давно следили.
Установили данные всех задержанных. Известно, что одну девушку привезли из другого места жительства в Киеве.
Еще один задержанный – это Виталий Таргонский. Близкие парня рассказывают, что его якобы "вербуют и угрожают высылкой". Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу. Однако впоследствии активисты отметили, что Таргонского отпустили.
Гибель главы "Белорусского дома" Виталия Шишова
- Заметим, что глава "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве в одном из парков 3 августа. За день до того он исчез во время пробежки.
- Друзья и девушка Шишова не верят, что это могло быть самоубийство. Они убеждены – это дело рук спецслужб России или Беларуси.
- Следствие продолжается. Полиция привлекла к расследованию международных экспертов.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что "он для нас никто". Зато в стране открыли дело против девушки Шишова. Подозревают, мол, она призывала к массовым беспорядкам.