СБУ задержала волонтеров из Беларуси: проводят беседы

Работники Службы безопасности Украины задержали 5 белорусов. С ними проводят беседы. Одна из задержанных – волонтер Елена Жаркевич, которая помогала своим землякам, которые оказались в Украине без документов и крыши над головой.

Отмечают, что Жаркевич накануне помогала с легализацией новоприбывшего белоруса, бывшего силовика.

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Что известно об экс-силовике

Мужчина был одним из первых, которые отказались бить протестующих и уволились после событий в августе 2020. После увольнения экс-силовик успел 3 раза получить "сутки" и попасть под уголовный срок.

Задержали 5 белорусов

Всего СБУ разговаривает с 5 гражданами Беларуси. В спецслужбе подчеркнули, что это не арест, а просто беседы. Однако в "Белорусском доме в Украине", говорят, что людям вроде бы дали выбор "сотрудничество или депортация". Соратники белорусов убеждают, что за ними давно следили.

Установили данные всех задержанных. Известно, что одну девушку привезли из другого места жительства в Киеве.

Еще один задержанный – это Виталий Таргонский. Близкие парня рассказывают, что его якобы "вербуют и угрожают высылкой". Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу. Однако впоследствии активисты отметили, что Таргонского отпустили.

Гибель главы "Белорусского дома" Виталия Шишова