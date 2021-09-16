Зазначають, що Жаркевич напередодні допомагала з легалізацією новоприбулого білоруса, колишнього силовика.
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Що відомо про екссиловика
Чоловік був одним з перших, які відмовилися бити протестувальників та звільнились після подій у серпні 2020. Після звільнення екссиловик встиг 3 рази отримати "добу" та потрапити під кримінальний термін.
Затримали 5 білорусів
Загалом СБУ розмовляє із 5 громадянами Білорусі. У спецслужбі наголосили, що це не арешт, а просто бесіди. Однак у "Білоруському домі в Україні", кажуть, що людям начебто дали вибір "співпраця або депортація". Соратники білорусів переконують, що за ними давно стежили.
Встановили дані всіх затриманих. Відомо, що одну дівчину привезли з іншого місця проживання в Києві.
Ще один затриманий – це Віталій Таргонський. Близькі хлопця розповідають, що його начебто "вербують і погрожують висланням". Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки в Польщу. Проте згодом активісти зазначили, що Таргонського відпустили.
Загибель глави "Білоруського дому" Віталія Шишова
- Зауважимо, що голову "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова знайшли повішеним у Києві у одному з парків 3 серпня. За день до того він зник під час пробіжки.
- Друзі та дівчина Шишова не вірять, що це могло бути самогубство. Вони переконані – це справа рук спецслужб Росії чи Білорусі.
- Слідство триває. Поліція залучила до розслідування міжнародних експертів.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що "він для нас ніхто". Натомість у країні відкрили справу проти дівчини Шишова. Підозрюють, мовляв, вона закликала до масових заворушень.