Зазначають, що Жаркевич напередодні допомагала з легалізацією новоприбулого білоруса, колишнього силовика.

Читайте також Це як вийти з концтабору, – білоруські журналісти про еміграцію до Києва

Що відомо про екссиловика

Чоловік був одним з перших, які відмовилися бити протестувальників та звільнились після подій у серпні 2020. Після звільнення екссиловик встиг 3 рази отримати "добу" та потрапити під кримінальний термін.

Затримали 5 білорусів

Загалом СБУ розмовляє із 5 громадянами Білорусі. У спецслужбі наголосили, що це не арешт, а просто бесіди. Однак у "Білоруському домі в Україні", кажуть, що людям начебто дали вибір "співпраця або депортація". Соратники білорусів переконують, що за ними давно стежили.

Встановили дані всіх затриманих. Відомо, що одну дівчину привезли з іншого місця проживання в Києві.

Ще один затриманий – це Віталій Таргонський. Близькі хлопця розповідають, що його начебто "вербують і погрожують висланням". Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки в Польщу. Проте згодом активісти зазначили, що Таргонського відпустили.

Загибель глави "Білоруського дому" Віталія Шишова