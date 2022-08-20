Контрразведка СБУ задержала агентов россии: хотели устроиться в подразделения ВСУ

Контрразведка СБУ задержала российских агентов, которые пытались устроиться в подразделения Вооруженных Сил Украины.

Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.

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Мужчины участвовали в фильтрации и пытках местных

Жители Вышгородского района помогали оккупантам и были вооружены. Они активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам.



Также СБУ сообщают, что двое местных предателей пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации захватчиков.

После освобождения Киевской области агенты остались на месте

После освобождения Киевской области пособники захватчиков остались на территории региона. Они должны были разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения.

Один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, а другой хотел записаться в ряды войска от одной из территориальных общин вблизи Киева.

Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы.

– заверили в ведомстве.

Напомним, что недавно СБУ задержала еще одного российского агента, который в первые дни войны "провел" оккупантов из Сумской в Киевскую область. В общей сложности он "переправил" 128 единиц техники врага.

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