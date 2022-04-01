СБУ задержала вражеского агента во Львове: собирал информацию для оккупантов

Сотрудники СБУ задержали во Львове агента вражеских спецслужб. Он должен был собрать важную информацию для оккупантов.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, ранее мужчина проживал на временно оккупированной территории Украины. Там его завербовал враг.

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Приехал во Львов собирать информацию

Мужчина должен был разведку на западе Украины. Но ничего не получилось: представители СБУ оперативно задержали мужчину. Ему уже вручили подозрение в государственной измене.

Максим Козицкий призывает граждан Львовщины немедленно звонить в полицию, увидев подозрительных людей. А если у вас есть информация о возможных диверсиях, которые угрожают гражданской и военной инфраструктуре региона – сразу звоните по телефону на "горячую линию" СБУ во Львовской области. Номер телефона – +380963224524