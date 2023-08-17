Получал кровавые рубли: СБУ задержала предателя, готовившего ракетные обстрелы Киева

СБУ провела операцию и задержали очередного корректировщика вражеского огня. Мужчина помогал россиянам обстреливать Киевскую область.

Украинец передавал российской разведке данные о расположении сил ВСУ и корректировал ракетные обстрелы. За это он получал деньги от страны-террористки.

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Муж работал на ГРУ

Изменником оказался 23-летний житель Одессы. Он переехал в Киев, чтобы "подработать". Он оставлял свои резюме на специальных сайтах. Именно так на него и вышла разведка России – она платила мужчине за слитые данные.

СБУ поймала мужчину непосредственно "за делом", когда он снимал военную базу ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте. Для передачи данных он использовал мессенджер и анонимную учетную запись.

Переписка предателя с россиянами / СБУ

Больше всего мужчин интересовала информация о расположении ремонтных баз, где обслуживали и восстанавливали технику Вооруженных Сил. Кроме этого шпион сообщал информацию об электроподстанциях в Киевской области. Оккупанты надеялись, что возле энергообъектов мужчина также сможет выявить украинское ПВО.

Информацию планировали использовать для подготовки ракетных обстрелов Киевской области.

Одессита задержали правоохранители / СБУ

У мужчины изъяли смартфон и ноутбук, с помощью которых он помогал оккупантам. Одесситу вручили подозрение государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители разоблачают предателей