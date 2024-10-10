Хотел навести огонь на свое подразделение: СБУ задержали "крота" в ВСУ, который работал на Россию

Благодаря работникам СБУ удалось задержать еще одного вражеского агента. Он планировал скорректировать огонь по своему подразделению.

Мужчина мобилизовался в ВСУ, чтобы передавать координаты россиянам для ударов по украинской армии. Спецслужбы врага завербовали его через телеграмм-каналы, где он искал способ быстро заработать деньги.

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Целями врага были учебные центры и силы ПВО

Сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, а затем в августе 2024 года. Тогда он по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

Злоумышленника взяли "на горячем".

Правоохранители установили, что приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО. Именно туда и устроился фигурант.

Оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников.

Злоумышленник в момент удара планировал спрятаться и затем продолжить свою подрывную деятельность.

Во время обысков у агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.