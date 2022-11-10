В Украине задержали блогера Russia Today, распространявшего в ЕС фейки о войне

Правоохранители продолжают задерживать предателей Украины. В этот раз СБУ разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях.

В настоящее время продолжаются досудебные расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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СБУ задержала российского блогера

Среди задержанных – иностранный блогер, работавший на запрещенный российский телеканал Russia Today и навязывавший кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого использовал собственные ютуб и телеграм-каналы, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков.

В своих сообщениях и видеосюжетах блогер поддерживал вооруженную агрессию России и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского Russia Today.

Впоследствии он прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задачи" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуску заказных сюжетов о войне в Украине.

К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, помогавшую ему "монтировать" фейкньюз. СБУ задокументировала факты информационно-подрывной деятельности злоумышленников. Пока им сообщили о подозрении.

В Днепропетровской области разоблачили пропагандистов

Еще два вражеских пропагандиста разоблачены на Днепропетровщине. Одна из них – жительница Покрова, распространявшая через соцсети призывы в поддержку оккупантов. За это в случае захвата региона она надеялась получить российский паспорт.

Другой пророссийский агитатор – житель Новомосковска. Он агитировал к захвату власти и занимался дискредитацией украинской власти. В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с соответствующими доказательствами.

Вражеской пособнице сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности, а ее "коллеге" – по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

СБУ разоблачила предателей Украины / фото Служба безопасности

Напомним, что ранее СБУ задержала блогера из Запорожья. Он передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу.

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