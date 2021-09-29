СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в российскую Госдуму

Служба безопасности Украины выявила массовые фальсификации на выборах в Госдуму России, что прошли в сентябре. Оккупанты заявили о высокой явке на оккупированных территориях Донбасса, хотя местные жители фактически проигнорировали голосование.

По информации спецслужбы, российские кураторы "нарисовали" на территории оккупированных территорий высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".

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СБУ заявила о нарушениях на выборах в Госдуму

Сотрудники СБУ установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с оккупированных территорий Донбасса в Россию, курсировали полупустые. Хотя по документам у них было 100% загрузки мест. Такую псевдо-массовую явку активно освещали пророссийские пропагандисты, создавая "нужную" картину в СМИ.

Однако большинство махинаций осуществили через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

Все манипуляции оккупационных властей обеспечили "явку" только в примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. Хотя, по информации СБУ, агрессоры хотели получить более 500 тысяч голосов.

Курьезы с паспортами гражданина России

Интересно, что массовую паспортизацию после завершения сборов быстро свернули. Более того – в тех документах, которые выдавали перед голосованием, стоит код подразделения миграционной службы Ростовской области, которого в действительности не существует. Это делает невозможным социальные и пенсионные выплаты от России.

Разговоры оккупантов с их пособниками

СБУ также перехватила разговоры российских кураторов с их пособниками на оккупированных землях Донбасса. Они касаются фальсификации выборов, в частности подготовки к этому процессу.

Как российские кураторы "готовили" к выборам на оккупированных землях: видео

К слову, украинские правоохранители документируют все нарушения оккупантов и передадут информацию в соответствующие международные инстанции.

Выборы в Думу России: коротко