СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в российскую Госдуму
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины выявила массовые фальсификации на выборах в Госдуму России, что прошли в сентябре. Оккупанты заявили о высокой явке на оккупированных территориях Донбасса, хотя местные жители фактически проигнорировали голосование.
По информации спецслужбы, российские кураторы "нарисовали" на территории оккупированных территорий высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".
Читайте также Бутафория и преступление России, – Кулеба о выборах на оккупированных территориях
СБУ заявила о нарушениях на выборах в Госдуму
Сотрудники СБУ установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с оккупированных территорий Донбасса в Россию, курсировали полупустые. Хотя по документам у них было 100% загрузки мест. Такую псевдо-массовую явку активно освещали пророссийские пропагандисты, создавая "нужную" картину в СМИ.
Однако большинство махинаций осуществили через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".
Все манипуляции оккупационных властей обеспечили "явку" только в примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. Хотя, по информации СБУ, агрессоры хотели получить более 500 тысяч голосов.
Курьезы с паспортами гражданина России
Интересно, что массовую паспортизацию после завершения сборов быстро свернули. Более того – в тех документах, которые выдавали перед голосованием, стоит код подразделения миграционной службы Ростовской области, которого в действительности не существует. Это делает невозможным социальные и пенсионные выплаты от России.
Разговоры оккупантов с их пособниками
СБУ также перехватила разговоры российских кураторов с их пособниками на оккупированных землях Донбасса. Они касаются фальсификации выборов, в частности подготовки к этому процессу.
Как российские кураторы "готовили" к выборам на оккупированных землях: видео
К слову, украинские правоохранители документируют все нарушения оккупантов и передадут информацию в соответствующие международные инстанции.
Выборы в Думу России: коротко
- Из-за пандемии выборы в Госдуму России продолжались три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года.
- Россияне незаконно привлекли к голосованию украинцев, живущих на оккупированных территориях. Людей автобусами возили в Ростовскую область, за голосование их "благодарили" пищей.
- На выборах победила партия Владимира Путина "Единая Россия", она якобы заручилась поддержкой 49,82% избирателей.
- Ряд стран заявили, что не признают результаты выборов на оккупированных территориях Украины, в частности, США, Великобритания и Польша.