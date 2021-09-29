В СБУ заявили о завершении расследования по "делу Семенченко"

СБУ закончила досудебное расследование в производстве в отношении 9 человек, среди которых бывший нардеп Семен Семенченко. Следователи установили, что с 2018 года в Киеве и на территории области действовало незаконное вооруженное формирование.

В Офисе генпрокурора сообщили, что формирование располагало тренировочной базой и целым арсеналом оружия и взрывчатки.

К теме Суд продлил арест Семену Семенченко: назвали его время пребывания в СИЗО

Для боевых тренировок участники отправлялись даже за границу

Следователи выяснили, что участники постоянно совершенствовали свои боевые навыки, даже отправлялись для этого за границу.

В Украину незаконно ввозили военные товары

В Офисе генпрокурора сообщили, что участники формирования июле 2019 года– выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.

Один из основателей НВФ входил в состав группы злоумышленников, которая незаконно ввозила товары военного назначения. Впоследствии их реализовывали оборонным предприятиям Украины – по завышенным ценам.

Пока 9 фигурантов дела и их защитники получили доступ к материалам для ознакомления.

Что инкриминируют фигурантам? Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Смотрите фото найденного оружия / Фото Офиса генпрокурора:

Коротко о деле Семена Семенченко