Соответствующую информацию предоставили изданию в пресс-службе СБУ. Там также рассказали о других делах, которые касаются посягательства на жизнь президента Украины.
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Два дела, касающиеся посягательства на жизнь Зеленского закрыли, – СБУ
В СБУ рассказали, что с 20 мая 2019 года их следователи осуществляли досудебное расследование:
- в 4 уголовных делах, касающихся посягательства на жизнь президента Украины (говорилось о статье 112 УК посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – 24 канал);
- по 2 уголовным делам по фактам угрозы убийством, причинения вреда в отношении здоровья президента (говорилось о статье 346 УК относительно угроз или насилия в отношении государственного или общественного деятеля).
Из них одно уголовное производство по статье 346 УК направили в суд с обвинительным актом. Два уголовных производства по статье 112 УКУ – закрыли за отсутствием состава уголовного правонарушения. В 3 уголовных процессах – досудебное расследование продолжается,
– рассказали в СБУ.
Однако деталей расследования и имен фигурантов дел Служба безопасности не назвала.
Коротко об известных делах
- В феврале 2020 года ГБР сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой. Оно касалось угрозы убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью.
- Такое же подозрение вручили нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федыне.
- Все из-за того, что в 2019 году София Федина на своей странице в инстаграме вела прямую трансляцию вместе с волонтером Марусей Зверобой. Она в грубой форме прокомментировала как визит Зеленского, так и его общение с воинами. Их возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний Федина и Зверобой употребляли ненормативную лексику и говорили об опасности от пребывания президента на передовой.
- Именно тогда, 26 октября 2019 года, Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом.