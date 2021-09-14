Відповідну інформацію надали виданню у пресслужбі СБУ. Там також розповіли про інші справи, які стосуються посягання на життя президента України.

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Дві справи, що стосуються посягання на життя Зеленського закрили, – СБУ

У СБУ розповіли, що з 20 травня 2019 року їхні слідчі здійснювали досудове розслідування:

  • у 4 кримінальних справах, що стосувались посягання на життя президента України (мовилось про статтю 112 ККУ посягання на життя державного чи громадського діяча – 24 канал);
  • у 2 кримінальних справах за фактами погрози вбивством, заподіяння шкоди щодо здоров'я президента (мовилось про статтю 346 ККУ щодо погроз або насильства щодо державного чи громадського діяча).

З них одне кримінальне провадження за статтею 346 ККУ скерували до суду з обвинувальним актом. Два кримінальних провадження за статетю 112 ККУ – закрили за відсутністю складу кримінального правопорушення. У 3 кримінальних провадженнях – досудове розслідування триває,
– розповіли в СБУ.

Проте деталей розслідування та імен фігурантів справ Служба безпеки не назвала.

Коротко про відомі справи

  • У лютому 2020 року ДБР повідомило про підозру волонтерці Марусі Звіробій. Вона стосувалась погрози вбивством Президенту України, вчиненій у зв'язку із його державною діяльністю.
  • Таку ж підозру вручили нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині.
  • Все через те, що у 2019 році Софія Федина на своїй сторінці в інстаграмі вела пряму трансляцію разом із волонтеркою Марусею Звіробій. Вона у грубій формі прокоментувала як візит Зеленського, так і його спілкування з воїнами. Їх обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань Федина та Звіробій вживали ненормативну лексику та говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.
  • Саме тоді, 26 жовтня 2019 року, Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому.