СБУ занялась вывозом украинцев из Мариуполя в Россию
Источник:СБУ
Российские военные насильно вывозят жителей Мариуполя на территорию государства-агрессора. Служба безопасности Украины начала расследование по данному факту.
Украинцев вывозят также из временно оккупированного Донбасса. Эти данные уже установили в СБУ.
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СБУ зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в Россию нескольких десятков тысяч людей из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса,
– говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что рашисты угрожают украинцам оружием и заставляют садиться в автобусы. Захватчики забирают у людей документы и вывозят из Украины.
Заметим, за время вторжения России в Украину в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, 210 из них – дети.
К теме смотрите видео о том, как россияне вывезли украинцев в Россию: