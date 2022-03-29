СБУ занялась вывозом украинцев из Мариуполя в Россию

Российские военные насильно вывозят жителей Мариуполя на территорию государства-агрессора. Служба безопасности Украины начала расследование по данному факту.

Украинцев вывозят также из временно оккупированного Донбасса. Эти данные уже установили в СБУ.

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СБУ зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в Россию нескольких десятков тысяч людей из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса,

– говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что рашисты угрожают украинцам оружием и заставляют садиться в автобусы. Захватчики забирают у людей документы и вывозят из Украины.

Заметим, за время вторжения России в Украину в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, 210 из них – дети.

К теме смотрите видео о том, как россияне вывезли украинцев в Россию: