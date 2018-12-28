"СБУ против застройщиков": в скандальном деле засветились люди Януковича

Уголовное производство относительно отсутствия ряда необходимых разрешительных документов на возведение элитного жилого комплекса Taryan Towers в Киеве "инициировала" общественная организация, которая связана с бывшим руководством Министерства культуры.

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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О существовании производства стало известно в середине декабря, когда основатель компании Taryan Group, которая и занимается строительством "башен", Артур Мхитарян записал видеообращение к президенту Петру Порошенко.

В нем Мхитарян обвинил СБУ в шантаже и вымогательстве миллиона долларов или же квартир в "башнях" в обмен на "положительное решение вопроса с производством". В тот же день СБУ опровергла вымогательство, но подтвердила, что занимается уголовным производством по факту нарушений при возведении ЖК.



Строительство компании Taryan Group

Производство, по информации Службы безопасности, было открыто после обращения Общественного союза "Киевская городская организация Украинского общества защиты памятников истории и культуры" (ОС КГО УОЗПИК).

Несмотря на название, этот общественный союз не имеет отношения к авторитетной организации УОЗПИК, основная задача которой – выявление, изучение и сохранение памятников истории. Это организация-клон под руководством Елены Сердюк, пути которой с центральным УОЗПИКом разошлись после ряда скандалов.

Сердюк ранее руководила "Софией Киевской", а также возглавляла столичное подразделение УОЗПИКа. Под ее руководством Киевский УОЗПИК, пользуясь правом согласования застроек, согласовал ряд самых скандальных строек в Киеве. В частности, он дал "добро" на возведение дома в историческом ареале "Софии Киевской" на Гончара, 17-23. Центральный УОЗПИК это согласование своего подразделения отменил. Наконец, киевское подразделение полностью отсоединилось от центрального.



Разрешение на строительство дома в историческом ареале Софии Киевской"

Кроме управления "УОЗПИКами" Сердюк также является владелицей нескольких фирм, связанных общими контактными данными с компаниями министра культуры времен Януковича Михаила Кулиняка. Так, компания Сердюк "Консалтинговый центр культурного достояния" указывает в контактах мобильный номер, который также значится за ООО "Тамроф" и ООО "Равен". До 2016 года владельцем "Тамрофа" был лично Михаил Кулиняк.



Михаил Кулиняк

Вторая фирма ООО "Равен" указала электронный адрес [email protected] Вероятнее всего, принадлежит он Александре Губиной – бывшей заместительнице Кулиняка в Минкульте и его доверенному лицу. По информации журналистов, муж Губиной ранее несколько лет работал в Службе безопасности Украины.