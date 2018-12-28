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      "СБУ против застройщиков": в скандальном деле засветились люди Януковича

      30 Читати новину українською
      СБУ против застройщиков
      СБУ против застройщиков / bihus.info

      Уголовное производство относительно отсутствия ряда необходимых разрешительных документов на возведение элитного жилого комплекса Taryan Towers в Киеве "инициировала" общественная организация, которая связана с бывшим руководством Министерства культуры.

      Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      О существовании производства стало известно в середине декабря, когда основатель компании Taryan Group, которая и занимается строительством "башен", Артур Мхитарян записал видеообращение к президенту Петру Порошенко.

      В нем Мхитарян обвинил СБУ в шантаже и вымогательстве миллиона долларов или же квартир в "башнях" в обмен на "положительное решение вопроса с производством". В тот же день СБУ опровергла вымогательство, но подтвердила, что занимается уголовным производством по факту нарушений при возведении ЖК.

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      Строительство компании Taryan Group

      Производство, по информации Службы безопасности, было открыто после обращения Общественного союза "Киевская городская организация Украинского общества защиты памятников истории и культуры" (ОС КГО УОЗПИК).

      Несмотря на название, этот общественный союз не имеет отношения к авторитетной организации УОЗПИК, основная задача которой – выявление, изучение и сохранение памятников истории. Это организация-клон под руководством Елены Сердюк, пути которой с центральным УОЗПИКом разошлись после ряда скандалов.

      Сердюк ранее руководила "Софией Киевской", а также возглавляла столичное подразделение УОЗПИКа. Под ее руководством Киевский УОЗПИК, пользуясь правом согласования застроек, согласовал ряд самых скандальных строек в Киеве. В частности, он дал "добро" на возведение дома в историческом ареале "Софии Киевской" на Гончара, 17-23. Центральный УОЗПИК это согласование своего подразделения отменил. Наконец, киевское подразделение полностью отсоединилось от центрального.

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      Разрешение на строительство дома в историческом ареале Софии Киевской"

      Кроме управления "УОЗПИКами" Сердюк также является владелицей нескольких фирм, связанных общими контактными данными с компаниями министра культуры времен Януковича Михаила Кулиняка. Так, компания Сердюк "Консалтинговый центр культурного достояния" указывает в контактах мобильный номер, который также значится за ООО "Тамроф" и ООО "Равен". До 2016 года владельцем "Тамрофа" был лично Михаил Кулиняк.

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      Михаил Кулиняк

      Вторая фирма ООО "Равен" указала электронный адрес [email protected] Вероятнее всего, принадлежит он Александре Губиной – бывшей заместительнице Кулиняка в Минкульте и его доверенному лицу. По информации журналистов, муж Губиной ранее несколько лет работал в Службе безопасности Украины.

      Теги: Новости Украины СБУ Новости Киева Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Скандальные застройки Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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