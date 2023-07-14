Результат уже видели: что в Воздушных силах говорят о SCALP-EG, предоставляемых Францией
Франция передает Украине ракеты SS/SCALP-EG. В Воздушных силах проанализировали, какой эффект для Украины они будут иметь.
Детали Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что в Украине появились крылатые ракеты: британские и французские.
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Игнат подчеркнул, что это совместная разработка. Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что в Великобритании она называется Storm Shadow, а во Франции – SCALP-EG.
Ракета – крылатая, мощная. Ракета показала результаты. Все их видели. Бьет далеко, бьет точно, бьет без шансов для окупантов. Нам нужно много. Их много не бывает,
– подчеркнул Игнат.
Он добавил, что Украине также нужны баллистические ракеты ATACMS.
Что известно о SCALP-EG
- Ракета SCALP-EG может преодолеть расстояние до 560 киллометров. Дозвуковая скорость составляет тысячу километров в час. Общий вес – 1,3 тонны. Боевая часть – 450 килограммов.
- Ракета – сложная цель для сбивания средствами противовоздушной и противоракетной обороны.
- Летит на высоте 30 – 40 метров над землей.