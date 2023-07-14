Результат уже видели: что в Воздушных силах говорят о SCALP-EG, предоставляемых Францией

Франция передает Украине ракеты SS/SCALP-EG. В Воздушных силах проанализировали, какой эффект для Украины они будут иметь.

Детали Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что в Украине появились крылатые ракеты: британские и французские.

Обратите внимание Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

Игнат подчеркнул, что это совместная разработка. Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что в Великобритании она называется Storm Shadow, а во Франции – SCALP-EG.

Ракета – крылатая, мощная. Ракета показала результаты. Все их видели. Бьет далеко, бьет точно, бьет без шансов для окупантов. Нам нужно много. Их много не бывает,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Украине также нужны баллистические ракеты ATACMS.

Что известно о SCALP-EG