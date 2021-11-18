"В сценарии не было стрельбы из пистолета": помощница режиссера подала в суд на Болдуина
Источник:Variety
Меми Митчелл – помощница режиссера фильма "Ржавчина" – подала в суд на Алека Болдуина. Художница утверждает: в сценарии не было эпизода с выстрелом.
Митчелл была помощницей режиссера в рамках работы над сценарием. Она раскрыла детали съемочного дня, когда произошла трагедия. Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
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По словам Митчелл, камеры настроили так, чтобы снять лицо Болдуина, пятно крови на его плече, а также как актер тянется к кобуре, чтобы вытащить револьвер.
В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия,
– подчеркнула художница.
Митчелл убеждена: актер должен был лично проверить, заряжен ли револьвер. Или попросить кого-нибудь, чтобы это сделали на его глазах.
Иск светооператора фильма "Ржавчина"
- Главный светооператор фильма Серж Светной подал иск на Алека Болдуина в Верховный суд Лос-Анджелеса.
- Всего в иске художника – около 20 членов съемочной команды. Среди них – помощник режиссера Дэйв Холлс и реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид, которые должны отвечать за безопасность на съемочной площадке.
- Светной заявил, что держал голову Хатчинса, пока она умирала.
- Кроме того, художник признался: халатность на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" вызвала у него "сильный эмоциональный стресс".