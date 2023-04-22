Есть 3 сценария развития войны далее: какова вероятность каждого

Война, как и другие процессы, на которые влияет много различных факторов, является недетерминированной. То есть, нельзя составить формулу, подставить значение параметров и получить точный результат. Как это может быть, к примеру, с полетом баллистической ракеты.

Каким является успешное наступление

Такие процессы вероятностны. Их ход определяется экспертными оценками вероятности того или иного сценария. Обычно выделяют три сценария: оптимистический, пессимистический и промежуточный (его иногда называют реалистичным, но это не совсем правильно).

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Изо всех сил стараюсь быть оптимистом. Поэтому считаю, что оптимистический сценарий для нас – это наступление, прорыв всех линий вражеской обороны и выход к Азовскому морю. Может также быть выход к Крымскому перешейку и окружение Донецка и Луганска.

Но обязательно успешное наступление должно сопровождаться уничтожением (захватом в плен) большого количества живой вражеской силы врага и обезвреживанием техники оккупантов. Возможность такого сценария оцениваю в 40%.

Вероятность негативного развития действий невелика

Пессимистический сценарий – это когда наше наступление начнется, но захлебнется, и потом враг перейдет в контрнаступление и продвинется вглубь Украины дальше, чем он сейчас.

Возможность этого варианта оцениваю в 20%. Не много, но и не мало.

Соответственно, на промежуточный сценарий остается 40%. Это когда ВСУ продвинутся километров на тридцать, дальше перейдут к обороне, но большие потери врагу нанести не удастся. Потому что он успеет увести свои войска, как это было под Киевом, Харьковом, Херсоном.

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Решающее событие

В случае оптимистического сценария переговоры о прекращении боевых действий, скорее всего, состоятся, но без весомого результата. Поддержка Украины вооружением и финансами продолжится. Будем готовиться к полному освобождению оккупированных территорий. А вот недоимперия на поддержку Китая рассчитывать вряд ли сможет.

В случае пессимистического сценария будут переговоры. Есть серьезная угроза, что мы потеряем большую часть Левобережья. Поддержка Украины начнет постепенно, но неуклюже уменьшаться. Последствия предсказать несложно.

Промежуточный сценарий, скорее всего, приведет к некоему "минску-3" ("стамбулу-1"). В боевых действиях возникнет пауза, которую обе стороны попытаются использовать для перевооружения и подготовки войск для продолжения войны.

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Таким образом, по моим экспертным оценкам, украинское наступление станет фактически решающим событием этой кампании. Соответственно, излишняя болтовня, особенно, безосновательный бред на эту тему, дезориентирующий общество, недопустим.