Сценарий в интересах кремля, – Латушко о протестах в белорусской армии

Настроения у белорусской армии и среди чиновников так же немонолитны, как и общество. Но процент людей, которые не поддерживают лукашенко в силовых структурах, намного меньше – он скорее противоположен настроениям общества.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционный политик Павел Латушко. Он также отметил, что в белорусском обществе около 75% против политики лукашенко, а около 90% белорусов категорически против введения их армии в Украину.

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"Тогда, как в армии все абсолютно наоборот, думаю военные точно понимают, по какому принципу работают эти военные формирования. В белорусской армии работает система приказов и большая идеологическая обработка", – объясняет бывший министр культуры беларуси.

Если оценивать в общем, возможны ли в такой армии протесты: по-моему, здесь единственно возможен только тот сценарий, которым мог бы воспользоваться кремль. Речь идет о государственном военном перевороте, который могут совершить именно в интересах россии, но отнюдь не из соображений о белорусском народе.

– убежден Латушко.

Какая роль лукашенко в войне против Украины

По его словам, мы видим, что учения белорусов на украинской границе не заканчиваются. Они, как начались в начале 2022 года, так и продолжаются до сих пор.

Поэтому это функция и роль, которую выполняет лукашенко в интересах кремля, говорит Павел Латушко.

Во время планирования войны эту задачу поставили лукашенко в россии – предоставить территорию беларуси и создавать постоянную угрозу для Украины, чтобы ВСУ были вынуждены сосредоточивать большие силы для прикрытия границы.

– отмечает белорусский оппозиционер.

Детальнее об особенностях белорусской армии и какая вероятность протестов там: смотрите видео

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