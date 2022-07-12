Сценарий в интересах кремля, – Латушко о протестах в белорусской армии
Настроения у белорусской армии и среди чиновников так же немонолитны, как и общество. Но процент людей, которые не поддерживают лукашенко в силовых структурах, намного меньше – он скорее противоположен настроениям общества.
Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционный политик Павел Латушко. Он также отметил, что в белорусском обществе около 75% против политики лукашенко, а около 90% белорусов категорически против введения их армии в Украину.
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"Тогда, как в армии все абсолютно наоборот, думаю военные точно понимают, по какому принципу работают эти военные формирования. В белорусской армии работает система приказов и большая идеологическая обработка", – объясняет бывший министр культуры беларуси.
Если оценивать в общем, возможны ли в такой армии протесты: по-моему, здесь единственно возможен только тот сценарий, которым мог бы воспользоваться кремль. Речь идет о государственном военном перевороте, который могут совершить именно в интересах россии, но отнюдь не из соображений о белорусском народе.
– убежден Латушко.
Какая роль лукашенко в войне против Украины
По его словам, мы видим, что учения белорусов на украинской границе не заканчиваются. Они, как начались в начале 2022 года, так и продолжаются до сих пор.
Поэтому это функция и роль, которую выполняет лукашенко в интересах кремля, говорит Павел Латушко.
Во время планирования войны эту задачу поставили лукашенко в россии – предоставить территорию беларуси и создавать постоянную угрозу для Украины, чтобы ВСУ были вынуждены сосредоточивать большие силы для прикрытия границы.
– отмечает белорусский оппозиционер.
Детальнее об особенностях белорусской армии и какая вероятность протестов там: смотрите видео
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