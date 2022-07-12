Про це 24 каналу розповів білоруський опозиційний політик Павло Латушко. Він також зазначив, що у білоруському суспільстві близько 75% проти політики лукашенка, а близько 90% білорусів категорично проти введення їх армії до України.
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"Тоді, як у армії все абсолютно навпаки, гадаю військові точно розуміють, за яким принципом працюють ці військові формування. У білоруській армії працює система наказів та велика ідеологічна обробка", – пояснює колишній міністр культури білорусі.
Якщо оцінювати загально, чи можливі у такій армії протести: на мою думку, тут єдиноможливий тільки той сценарій, яким міг би скористатися кремль. Йдеться про державний воєнний переворот, який можуть здійснити саме у інтересах росії, але аж ніяк не із міркувань про білоруський народ,
– переконаний Латушко.
Яка роль лукашенка у війні проти України
За його словами, ми бачимо, що навчання білорусів на українському кордоні не закінчуються. Вони, як розпочались на початку 2022 року, так і тривають досі.
Тому, це власне функція та роль, яку виконує лукашенко в інтересах кремля, каже Павло Латушко.
Під час планування війни, це завдання поставили лукашенкові у росії – надати територію білорусі і створювати постійну загрозу для України, аби ЗСУ були вимушені зосереджувати великі сили для прикриття кордону,
– зазначає білоруський опозиціонер.
Детальніше про особливості білоруської армії та яка ймовірність протестів там: дивіться відео
Останні новини щодо ймовірного нападу білоруської армії
- Поблизу кордонів з Україною Білорусь зосередила 7 батальйонів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
- Він зауважив, що присутність військових сковує ЗСУ. Ба більше, це не дозволяє відправити на Схід достатню кількість українських бійців.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що місто готується до можливого нападу з боку Білорусі. Річ у тім, що ситуація непередбачувана загалом. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що загрози безпосередньо для Львова немає.