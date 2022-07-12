Про це 24 каналу розповів білоруський опозиційний політик Павло Латушко. Він також зазначив, що у білоруському суспільстві близько 75% проти політики лукашенка, а близько 90% білорусів категорично проти введення їх армії до України.

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"Тоді, як у армії все абсолютно навпаки, гадаю військові точно розуміють, за яким принципом працюють ці військові формування. У білоруській армії працює система наказів та велика ідеологічна обробка", – пояснює колишній міністр культури білорусі.

Якщо оцінювати загально, чи можливі у такій армії протести: на мою думку, тут єдиноможливий тільки той сценарій, яким міг би скористатися кремль. Йдеться про державний воєнний переворот, який можуть здійснити саме у інтересах росії, але аж ніяк не із міркувань про білоруський народ,

– переконаний Латушко.

Яка роль лукашенка у війні проти України

За його словами, ми бачимо, що навчання білорусів на українському кордоні не закінчуються. Вони, як розпочались на початку 2022 року, так і тривають досі.

Тому, це власне функція та роль, яку виконує лукашенко в інтересах кремля, каже Павло Латушко.

Під час планування війни, це завдання поставили лукашенкові у росії – надати територію білорусі і створювати постійну загрозу для України, аби ЗСУ були вимушені зосереджувати великі сили для прикриття кордону,

– зазначає білоруський опозиціонер.

Детальніше про особливості білоруської армії та яка ймовірність протестів там: дивіться відео

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