Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що загрози безпосередньо для Львова немає. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, Львів не перебуває на передовій лінії фронту, а на другому ешелоні. Тому поки хвилюватися немає про що.

Він вважає, що наразі найбільша небезпека є саме для Півночі України. Зокрема, для Рівненської та Волинської областей.

Однак зараз, враховуючи ситуацію навколо України, то варто укомплектувати територіальну оборону, озброїти, навчити, заготовити інженерні споруди. Треба готуватися. На жаль, ми країна, яка фактично перебуває у стані війни,

– сказав Жданов.

Довідка. Мер міста Львова провів нараду. Під час неї обговорили можливу ескалацію з боку Білорусі. Андрій Садовий підкреслив, що ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю – непередбачувана. І це, з його слів, і є причиною найбільшої загрози.

Нагадаємо, що поблизу кордонів з Україною Білорусь зосередила 7 батальйонів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що присутність військових сковує ЗСУ. Ба більше, це не дозволяє відправити на Схід достатню кількість українських бійців.

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