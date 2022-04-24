Сценарий захвата Киева нереалистичен, но россияне могут попробовать: чего ждать в столице

Несмотря на то, что враг отвел войска из-под Киева, в Министерстве обороны допустили, что Россия не оставила свои планы захватить столицу. Эксперты заявили, что вероятность нового наступления на Киев действительно есть, правда, она ниже, чем в начале полномасштабного вторжения.

О том, действительно ли враг снова решится брать Киев штурмом – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий, заместитель министра обороны Украины (2019 – 2020) Алина Фролова.

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Угроза для Киева

Алина Фролова уверена, что сейчас угроза для Киева действительно остается и нужно доверять информации, которую дает Генеральный штаб, ВСУ и главнокомандующий. Все знают, что Россия будет продолжать ракетные обстрелы и работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Следует упомянуть о затоплении крейсера "Москва", после которого россияне активизировали ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры, промышленным предприятиям и т.д.

Российские войска постоянно метят в гражданское население, поэтому Киев для них – как такой символический город и может быть под постоянным прицелом и ракетными обстрелами или террористическими атаками.

Что касается непосредственно сухопутной операции, то такая угроза тоже остается. Потому что мы видим, что все равно имеется концентрация сил в Беларуси, там есть техника. Силы расположены вдоль границы с Сумами, Черниговом, собственно, это именно то направление, которое они использовали для первой попытки захвата Киева. Алина Фролова Заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий, заместитель министра обороны Украины (2019 – 2020)

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России не хватает ресурсов

По словам специалиста, россияне, видимо, наконец-то поняли, что для удержания нескольких фронтов одновременно у них нет ресурса. Поэтому эксперт прогнозирует следующее: если они не преуспеют на восточном или южном направлениях, возможно, они попробуют еще одну сухопутную операцию на Киев.

Россиянам нужна какая-то победа, если эта победа будет недостижима на одном фронте, они постараются ее одержать на другом. Или они могут попытаться делать какие-то демонстрационные провокации для того, чтобы создать такой вид и оттянуть ресурсы наших Вооруженных Сил.

Украинские военные героически защищают страну от оккупантов / Фото пресс-службы

В целом я бы сказала, что действительно сейчас регулярных войск России вблизи Киева нет, но у нас все же есть достаточно короткое расстояние до границы, и Киев находится близко к границе с Беларусью, поэтому такая опасность остается. Просто процент ее вероятности ниже, чем он был в начале войны,

– объяснила Фролова.

Эксперт добавила, что захват Киева – это утопическая идея, особенно сейчас. Мы видим и слышим, что сейчас укрепляют подходы к столице и это совершенно правильно, потому что мы понимаем, что наш враг никуда не денется.

Ведь и Россия, и Беларусь все равно будут нашими соседями. Поэтому фортификация ключевых городов важна. И потому второй заход для России будет еще тяжелее, чем первый, с точки зрения подготовленности города и обороны вокруг него.

Мы должны понимать, чтобы захватить такие крупные города, как Киев, нужно достаточно большое количество военных. А для того, чтобы сделать окружение и захват, потом нужно большое количество их Росгвардии, чтобы контролировать город. Такой сценарий захвата выглядит нереалистично. Но это не значит, что не будет попыток продвинуться, хотя есть большое сомнение, что они смогут это сделать. Но мы видим, что Путин склонен к принятию странных решений, и потому исключать такой вариант развития событий нельзя,

– подытожила Алина Фролова.

После неудач на Востоке россияне могут попытаться снова наступать на Киев / Фото КГГА

Что говорят официальные источники

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского национального марафона заявила, что Россия не оставляет свои планы захватить всю Украину, включая Киев.

У нас идет горячая фаза войны. Россия не оставляет свои планы захватить всю Украину, в том числе Киев, если смотреть в глобальном замысле, то это все ложится. Если говорить о мести, то они, в принципе, нас уничтожают, наше сопротивление их раздражает. Можно назвать это местью, можно – иначе. Делать окончательные выводы в тот момент, когда идет горячая фаза войны, сложно. Но однозначно можно сказать, если сравнивать, что России удалось сделать, и что ВСУ удалось не допустить, то, безусловно, преимущество на стороне ВСУ,

– сказала Маляр.

Киевская городская военная администрация также заявила, что опасность для столицы остается.

Опасность для Киева остается! Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне,

– отметили в КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться домой, поскольку вокруг города продолжается разминирование, что крайне опасно. К тому же враг не перестает обстреливать столицу ракетами. Поэтому чиновники просят людей все же немного подождать с возвращением в Киев.

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