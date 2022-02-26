В Счастье около 500 гражданских остались совсем без еды: проводят эвакуацию

После циничных атак российских оккупантов город Счастье на Луганщине почти полностью разрушен. В населенном пункте осталось около 500 жителей, им эвакуируют в село Петропавловка.

Российские оккупанты почти полностью разрушили город Счастье на Луганщине: в результате атак 25 февраля было разрушено около 80% населенного пункта. По состоянию на 26 февраля в населенном пункте без еды остались 500 человек. Более 200 человек эвакуировали еще вчера.

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Наши спасатели продолжают эвакуацию всех желающих из Счастья до села Петропавловка: это осуществляют сотрудники 32 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины на школьном автобусе (ГСЧС-ки за рулем) и бригада скорой.

В 11:00 удалось доставить продукты первой необходимости в Счастье (100 буханок хлеба и воду). Несмотря на то, что здание ГСЧС в городе повреждено, спасатели продолжают помогать населению всем необходимым.

Отметим, что бои за счастье продолжаются В течение нескольких суток, но наши мощные ВСУ держат оборону.

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