Російські окупанти майже вщент зруйнували Щастя на Луганщині: унаслідок атак 25 лютого було зруйновано близько 80% населеного пункта. Станом на 26 лютого у місті без їжі залишилися 500 осіб. Понад 200 людей евакуювали ще вчора.

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Наші рятувальники продовжують евакуацію усіх охочих зі Щастя до села Петропавлівка: це здійснюють співробітники 32 державного пожежно-рятувального загону ДСНС України на шкільному автобусі (ДСНС-ки за кермом) та бригада швидкої.

Об 11:00 вдалося доставити продукти першої необхідності у Щастя (100 хлібин та воду). Попри те, що будівля ДСНС у місті пошкоджена, рятувальники продовжують допомагати населенню усім необхідним.

Відзначимо, що бої за Щастя тривають впродовж кількох діб, але наші потужні ЗСУ тримають оборону.

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