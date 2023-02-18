Счет открыт, – Ким сообщил о первых сбитиях ракет

18 февраля 2023, 09:10
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Виталий Ким

Утром 18 февраля российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Украинская ПВО уже работает.

Так, одну из ракет уже уничтожили наши защитники. Появилось фото обломка.

Важно В Киеве и большинстве областей – воздушная тревога: враг запустил ракеты из Черного моря

В Украине работает ПВО

Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт,
– написал Ким.

Позже Ким показал обломок уничтоженной ракеты.


Уничтоженная ракета / фото Виталий Ким

Позже Ким заявил, что на фото, скорее всего, обломки нашей ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что враг использует тактическую авиацию, в том числе в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

Откуда угроза удара

  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.
  • По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области. Не игнорируйте сирены.
  • Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски из акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Автор: Софія Ковнір