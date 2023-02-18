Счет открыт, – Ким сообщил о первых сбитиях ракет
18 февраля 2023, 09:10Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Утром 18 февраля российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Украинская ПВО уже работает.
Так, одну из ракет уже уничтожили наши защитники. Появилось фото обломка.
Важно В Киеве и большинстве областей – воздушная тревога: враг запустил ракеты из Черного моря
В Украине работает ПВО
Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт,
– написал Ким.
Позже Ким показал обломок уничтоженной ракеты.
Уничтоженная ракета / фото Виталий Ким
Позже Ким заявил, что на фото, скорее всего, обломки нашей ПВО.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что враг использует тактическую авиацию, в том числе в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.
Откуда угроза удара
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.
- По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области. Не игнорируйте сирены.
- Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски из акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.